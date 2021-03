Tonali e l'esempio di Kjaer: "È il più professionista della squadra"

Nel corso della sua intervista a Milan TV il rossonero Sandro Tonali ha parlato dei compagni che in squadra danno l'esempio, concentrandosi in particolare su Simon Kjaer e Franck Kessie: "Sono esempi, non solo per noi giovani ma per tutta la squadra, anche per Ibrahimovic e per il mister. Kjaer è il più professionista della squadra, l’altro è la nostra spina dorsale, la colonna che non molla mai che è sempre in campo, in qualsiasi partita e in qualsiasi minuto. Loro sono i due nostri grandi esempi. Danno una grande carica a tutti i tifosi, a tutti noi compagni, al mister, a qualsiasi persona milanista”.