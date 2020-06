Tonali: "Non sono l'erede di Pirlo. Ma ho i mezzi per arrivare in cima al mondo"

In un'anticipazione della sua intervista a Sportweek, Sandro Tonali, l'uomo del momento per quanto riguarda il mercato italiano, parla dei propri mezzi pur rifuggendo il paragone con Andrea Pirlo, a cui assomiglia davvero tanto però nel fisico e nelle movenze: “Sono consapevole che con i giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Non ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela. Il paragone con Pirlo? Non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio”.