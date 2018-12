Torino, Mazzarri a Sky: "Fino a venti minuti dalla fine meritavamo di vincere, nel primo tempo siamo stati strepitosi"

Walter Mazzarri è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Torino.

Sulla gara: "Se avessimo vinto sarei stato meglio. Fino a venti minuti dalla fine meritavamo di vincere. Nel finale ci siamo abbassati ed abbiamo rischiato di perdere, nel primo tempo siamo stati strepitosi, a livello di pressing, ci è mancato il gol".

Sulle differenze tra casa e fuori casa: "Sono coincidenze, si sente un po' la pressione in casa. In casa però abbiamo fatto prestazioni come questa come con la Fiorentina. E' normale che comandando il gioco ogni tanto rischi di prendere qualche contropiede".

Sulla mediana: "Il centrocampo del Milan ha qualità, ce ne vuole per competere. Abbiamo retto a centrocampo e anche in difesa. Gli esterni hanno fatto benissimo. I giocatori del Milan sono stati bravi sull'1vs1, si poteva fare qualcosa di più a sinistra".

Su Suso che non è mai andato sul sinistro: "Sono stato due giorni a spiegare come fermare Suso"