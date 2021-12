Tottenham, Conte annuncia il ricorso alla UEFA: "È inaccettabile"

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha annunciato che il club presenterà ricorso contro la decisione della UEFA, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Rennes, estromettendo i londinesi dalla Conference League: "Non è una sentenza definitiva, c'è un altro passo per confermare o meno questa incredibile decisione. Siamo molto, molto fiduciosi e ripeto che meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo. Non posso accettare una cosa simile. Siamo molto, molto delusi per la decisione dell'UEFA, è ingiusto. Meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in questo modo. Spero che in futuro qualcosa possa cambiare perché meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in questo modo. Non è colpa nostra".