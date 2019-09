Tovalieri: "Quarto posto? Le due romane sono favorite. Il Milan..."

Sandro Tovalieri, ex attaccante, ha parlato così a TMW Radio della corsa al quarto posto: "Non faccio tanto affidamento sul Milan, che non ha fatto grandi colpi. Vedo bene Roma, Lazio e Atalanta. Ma per me le due romane sono favorite. La Roma ha sempre smantellato. E ricominciare con 10-11 elementi nuovi è difficile. Le altre invece stanno costruendo. Un valore aggiunto è Inzaghi nella Lazio, che ha una grinta impressionante".

".