Trevisani elogia Tonali: "Domina le partite, sembra Kanté bianco"

Riccardo Trevisani, giornalista di SportMediaset, si è così espresso nel corso di 'Pressing' su Tonali: "Oggi il Milan ha trovato in Tonali un giocatore clamoroso e faccio mea culpa perché, nella scorsa stagione, pensavo che fosse stato un investimento sbagliato. Tonali ora domina le partite come se non ci fosse un domani... sembra Kanté bianco".