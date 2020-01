Udinese, Marino: "Fatto passo indietro rispetto alla gara contro il Milan"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha così commentato ai microfoni di Udinese Tv la sconfitta contro il Parma. Queste le sue parole: "Due sconfitte consecutive ci possono stare per qualsiasi squadra di Serie A, soprattutto se pensiamo a come è arrivata la sconfitta contro il Milan. La squadra sta attraversando un processo di crescita, sbagliamo ancora tanto sia in fase offensiva che difensiva, oggi infatti i due gol del Parma sono stati errori nostri e nel secondo tempo abbiamo sbagliato di tutto sotto porta. Secondo me rispetto al Milan questo è un passo indietro".