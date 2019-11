V. D'Amico: "Donnarumma? Le priorità della Juve sul mercato sono altre"

Nel corso della trasmissione Maracanà, su TMW Radio, Vincenzo D'Amico è tornato sui temi caldi di giornata, con particolare attenzione alle ultime vicende in casa Juventus. Questa la sua analisi: "Sarri ha cambiato Ronaldo perchè in quel momento della partita era inutile tenerlo in campo. Al suo posto è entrato Dybala e ha risolto la partita: nulla da obiettare al tecnico della Juventus, ha ragione lui su tutta la linea. Donnarumma? Io se ho Szczesny non vado a tirar fuori dei soldi per il portiere del Milan, considerando anche il fatto che si tratterebbe di una cifra importante. Per me le priorità della Juventus sul mercato devono essere altre. Napoli? Il 4-3-3 non mi sembra il modulo peculiare di Ancelotti. La storia dice che ha vinto in tanti altri modi."