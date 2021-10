Ventola: "Per lo scudetto il Milan parte dietro a Inter e Napoli"

Nicola Ventola, ex attaccante fra le altre dell’Inter, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della lotta scudetto in questa Serie A: “Il Napoli ora è la vera rivale dell'Inter. Ha qualità incredibili e si è visto cosa vuol dire avere Osimhen al 100%. Il duello è tra queste due squadre. La Juventus è partita male e non mi sento di mettere il Milan sullo stesso gradino di Inter e Napoli”.