Verratti chiude alla Serie A: "Resterò a Parigi per i pochi anni di carriera che mi restano"

Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale Italiana, ha chiuso a France Info le porte ad un possibile arrivo in Serie A: "So solo che mi rimangono pochi anni (di carriera da professionista, ndr) e che resterò per sempre qui. Ogni tanto a Pescara ci torno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici. Ormai è da un bel po' di tempo che sono in questa grande città...".