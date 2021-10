Vezzali: "Derby di Milano con San Siro aperto al 100%? Perché no"

Presente alla cerimonia di premiazione dei Collari d'Oro a Milano, il sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "C'è tantissima voglia di ripartenza, vogliamo tornare in pista, a gareggiare. Poi mettiamo massima attenzione verso Milano-Cortina 2026. Essere qui alla cerimonia dei Collari d'Oro è stato importante e sono onorata di essere qui per il Governo. Vogliamo vincere tante medaglie. L'Italia ha dimostrato attraverso lo sport di poter ottenere grandi risultati, come dimostrano gli Europei di calcio, le Olimpiadi e le Paralimpiadi".

In merito alla riapertura degli stadi, ci avviamo verso il 100% della capienza?

"Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo preso un rischio ragionato agli Europei aprendo l'Olimpico al 25% e oggi siamo arrivati al 75% all'aperto e il 50% al chiuso. Adesso siamo ottimisti e credo che quanto prima si potrà arrivare al 100% dei tifosi negli stadi".

I prezzi dei biglietti, dopo le riaperture, sono volati alle stelle. Cosa ne pensa?

"La ripartenza sicuramente non è semplice e le società hanno vissuto la pandemia in maniera difficoltosa. Staremo comunque attenti a far sì che tutti possano presto tornare allo stadio con prezzi dei biglietti giusti".

Che effetto le farebbe vedere a Milano uno stadio diverso da San Siro?

"Come governo abbiamo la possibilità di pensare a un investimento sull'impiantistica sportiva pari a 700 milioni. Portare un Mondiale di calcio in Italia potrebbe farci permettere

A fine novembre ci sarà il derby di Milano. Quella può essere la data giusta per pensare alla riapertura di San Siro al 100%?

"Perché no".