VIDEO - Laxalt: "Al Milan ho cambiato spesso posizione, questo mi ha fatto crescere molto"

Diego Laxalt, impegnato in Copa America con la maglia della Nazionale uruguayana, ha parlato in conferenza stampa: "Al Milan ho cambiato spesso posizione, ho giocato anche ala. In allenamento mi schieravo quasi sempre in quel ruolo, ci alternavamo perché siamo tanti in quella posizione. Nonostante questo in partita giocavo spesso nella difesa a quattro. Questa cosa mi ha fatto crescere molto, sono migliorato tanti in marcatura e questo è fondamentale. Bisogna sempre migliorare".