Vigorito: "Abbiamo parlato con Bonaventura ma alla fine ha scelto la Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato così della prossima stagione e degli obbiettivi di mercato. Queste le sue parole sul tentativo fatto per Bonaventura:

Forse più freddo il nome di Bonaventura? “

"Noi abbiamo fatto più di un pensiero, abbiamo fatto un’offerta molto importante al calciatore, che è stato molto interessato. Ha parlato col ds e abbiamo parlato col suo agente, è stato molto vicino a noi anche se non aveva detto sì. Poi ci saranno state altre ragioni, non penso solo economiche (firmerà un biennale da 1,8 milioni con la Fiorentina, ndr) perché quelle le avremmo potute superare. Immagino magari ragioni di famiglia, ci ha fatto capire che preferiva rimanere più vicino a casa. Un insieme di fatti che lo hanno portato a scegliere una piazza come Firenze. Sul mercato, devo dire, è cambiato tutto rispetto a tre anni fa: allora dovevamo spiegare ai giocatori dove fosse Benevento, oggi credo che sia una piazza riconosciuta a livello nazionale".