Zaccheroni: "Milan, ho dubbi sulla personalità dei giocatori"

A parlare della Serie A che sta per ricominciare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Alberto Zaccheroni.

A tre giorni dall'inizio del campionato, quale squadra si è mossa meglio?

"Non mi sembra che ci sia qualcuno che si è mosso meglio. Si sono mosse tutte, chi lo ha fatto di più (e non so se meglio) forse è il Milan, che deve guadagnare posizioni sulle altre. Ha fatto acquisti che spero vadano bene. Ma a mio avviso non sono convinto dell'utilizzo di Ibrahimovic. Prima si deve costruire e poi raccogliere. Senza Ibra, hanno dimostrato limiti di personalità. Bisogna capire quando andrà via Ibra cosa accadrà a quei giocatori".

Dove può arrivare questo Milan?

"Ho avuto la sensazione che i giocatori non siano così male come si diceva, ma sul piano della personalità ho molti dubbi. Bisogna vedere se i giocatori hanno la personalità anche senza Ibra. Senza grande personalità, i campionati non si vincono".