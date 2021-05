Zambrotta elogia Maldini: "Avere icone all’interno della società non può che essere un valore aggiunto”

Intervenuto ai microfoni del canale Twitch del Milan nella giornata di ieri, Gianluca Zambrotta ha parlato di tante tematiche tra cui il lavoro di Paolo Maldini. Queste le sue parole: “Credo che il Milan stia tornando grande e lo dimostra il fatto che in società c’è lo stesso Maldini, che è una bandiera del calcio internazionale. Questo è un bene per il Milan e per i giovani che vengono al Milan. Avere icone all’interno della società non può che essere un valore aggiunto”.