Zapelloni: "Il Milan ha un grande futuro, Pioli ha portato convinzione"

Umberto Zapelloni, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan sul Piolismo: "Pioli ha portato al Milan la convinzione delle sue possibilità. È riuscito a dare ai giovani la convinzione di diventare campioni. È un Milan che diverte, che va a grandissime velocità e che, quando ciò non succede, inciampa. Leao può diventare il miglior giocatore del campionato italiano se continua con questi progressi, Theo è uno dei migliori laterali d'Europa, Tonali diventerà un perno della Nazionale. Il Milan ha un grande futuro e Pioli deve continuare. Ero contrario all'addio di Pioli. La società ha fatto una campagna acquisti importanti, andando a prendere giocatori che non valevano ciò che valgono ora. Non so se questo potenziale basterà per vincere la Serie A quest'anno, ma è importante che questa squadra cresca e che continui a stare lì".