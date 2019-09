Zenga sulla possibile demolizione di San Siro: "C’è il cuore e la ragione, non riesco a scegliere"

In merito al futuro di San Siro e alla sua possibile demolizione, l'ex nerazzurro Walter Zenga ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "C’è il cuore e la ragione, non riesco a scegliere. C’è il sentimento per un luogo che vuol dire passione. Ma poi quando il giri il mondo ti accorgi che si va avanti, che si deve andare avanti: ho visto coi miei occhi lo stadio del Manchester City, del Tottenham, del Besiktas, incredibili".