Adami: "Tournée in Usa? Affronteremo squadre di grandissimo livello"

© foto di www.imagephotoagency.it

La centrocampista del Milan Greta Adami, alla vigilia del suo trentesimo compleanno, è stata intervistata sulle colonne della Gazzetta dello Sport. La calciatrice rossonera ha parlato, tra le altre cose, anche dell'imminente tournée americana che vedrà coinvolta la squadra di Ganz: "Di cose impensabili ne sono successe in questi anni. Ora andremo in Usa ad affrontare squadre di grandissimo livello e fatti di ragazze che da sempre hanno fatto la calciatrice come lavoro. L'America la vedevamo come un sogno, io ci sono stato soltanto in vacanza".