Amichevole di grande prestigio per il Milan Femminile: alle ore 20 il trofeo Gamper contro il Barça

vedi letture

Questa sera è in programma un’amichevole di grande prestigio per il Milan Femminile, che sarà ospite a Barcellona per misurarsi contro le detentrici di Champions League, Liga e Copa de la Reina. Alle ore 20, infatti, la squadra di Suzanne Bakker e Laura Giuliani sfiderà all’Estadi Johan Cruyff il Barça Femení nel Trofeo Gamper.

La partita, che verrà trasmessa in diretta su Dazn, sarà anche l’occasione per celebrare ancora una volta i 125 anni dei due club, scrive Tuttosport, entrambi fondati nel 1899 ed entrambi capaci di creare un’epopea nel calcio mondiale. In attesa del fischio di inizio in campionato, con il Milan esordirà in trasferta a Como domenica 1 settembre alle ore 20.30, Bakker, dopo le settimane passate a fare preparazione alla Puma House of Football, potrà testare lo stato di forma delle calciatrici e affinare i nuovi meccanismi di gioco disputando una gara ad alta intensità agonistica contro un avversario che negli ultimi anni è stato al vertice del calcio femminile. La squadra ha viaggiato ieri al completo verso la Ciudad Condal, dove affronterà con grande entusiasmo la sfida.