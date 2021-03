And the best goal of the week goes to... Valentina Bergamaschi!

Arriva oggi un importantissimo riconoscimento per Valentina Bergamaschi da parte della FIGC Calcio Femminile: il best goal della 14esima giornata di Serie A femminile.

Ma facciamo un passo indietro a Sabato 27 Febbraio 2021. Ore 12:30: match day Pink Bari - Milan. A sbloccare la partita è propria Valentina Begamaschi, la quale regala il vantaggio alle rossonere al 6' di gara. Doppia festa per la numero 7, perché questo è anche il suo primo goal nella stagione 2020-2021. Nato da una bellissima azione quasi tutta di prima, assist di Natasha Dowie per Bergamaschi che si accentra in area di rigore e calcia di destro sotto la traversa in alto a sinistra.

Una bella soddisfazione personale per la giovane calciatrice arrivata al Milan nella stagione 2018-2019, la quale festeggia la vittoria e la sua prima rete stagionale così sui social in attesa del grande match di Domenica alle ore 12:30 contro la Juventus capolista:

"Grande vittoria di squadra, felicissima per il mio primo goal stagionale. ️❤️

Ora avanti tutta e testa già al grande match di domenica!"