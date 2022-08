Asllani celebra la vittoria contro Tokyo nel torneo americano: "Che bella sensazione i primi minuti con la maglia del Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan Femminile di Ganz è impegnato a Louisville, nel Ketucky, per un torneo estivo di preparazione. Nella prima gara le rossonere hanno sconfitto le giapponesi del Tokyo Verdy per 3-1. Doppietta per la nuova giocatrice del Milan Kosovare Asllani, all'esordio con la maglia rossonera, e gol di Martina Piemonte. Così la calciatrice svedese ha celebrato il momento su Instagram: "Vittoria 3-1 e che bella sensazione avere i miei primi minuti con la maglia del Milan". Il 17 agosto in programma la semifinale del torneo contro le padrone di casa del Racing Louisville.