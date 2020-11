Boquete al lavoro con le rossonere: esordirà in Milan-Roma?

Veronica Boquete, nuovo acquisto del Milan Femminile, si è allenata oggi con le compagne. Ecco le immagini postate dai canali social del club rossonero. La centrocampsita spagnola potrà esordire già contro la Roma?

#FollowTheRossonere: our latest signing in action. Will she get some game time on Sunday? @VeroBoquete al lavoro. #MilanRoma potrà essere la sua partita d'esordio in #SerieAFemminile? #SempreMilan pic.twitter.com/Lf4n4VaWnM