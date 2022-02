Boureille: "Felice al Milan. Non vedo l'ora di iniziare la mia avventura con questo club di fama mondiale"

Celeste Boureille, nuova calciatrice del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni del club dicendo: “Sono veramente felice di essere al Milan, non vedo l’ora di iniziare e di entrare a far parte di un club di fama mondiale. Ci vuole tanta passione per giocare in una squadra come questa e spero di fare una bella esperienza qui. Ho già conosciuto quasi tutta la squadra e per ora sono state tutte gentili e accoglienti. Sognavo di diventare una calciatrice professionista fin da bambina, ed è stupendo giocare a questi livelli. Il mio ruolo? Mi reputo una centrocampista ma sono versatile e cerco di giocare dove serve per la squadra quindi spero di dare una mano sia nelle azioni offensive che in difesa”.

