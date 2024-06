Brilla in Messico il Milan Femminile con la tripletta di un nuovo acquisto

Due gol per tempo e una gran bella prestazione contraddistinguono la prima partita del Milan femminile nell'Her Nations Tour in Messico: le rossonere si sono imposte sul Club Rayadas, recente vincitrice del Torneo Clausura della Liga MX Femenil, per 4-0. Una serata, quella di Monterrey, marchiata a fuoco da Evelyn Ijeh. L'attaccante svedese, arrivata in Italia proprio da una squadra messicana (il Tigres), si è messa in luce con una bella tripletta. A chiudere i conti, nel finale, un calcio di rigore di Gloria Marinelli.

Una serata che ha visto le rossonere ben figurare al cospetto di una squadra di livello e impegnata nell'avvicinamento al Torneo Apertura 2024. L'esperienza in Messico delle rossonere continuerà sino al termine della settimana, con la squadra che in queste ore si sposterà da Monterrey a Città del Messico: nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 giugno è prevista la seconda e ultima amichevole di questa tournée, quella contro il Tuzas de Pachuca.

IL TABELLINO

CLUB RAYADAS-MILAN 0-4

RAYADAS (4-3-3, formazione iniziale): Tajonar; Arce, Monroy, Sánchez, Bernal; Martínez, Macias, Agundez; Evangelista, Solis, Simental. A disp.: Manrique, Paz, Arredondo, Sosa, Vazquez, Ortiz, Ochoa, Burkenroad. All.: Valverde.

MILAN (4-3-3): Babb (38'st Copetti); Piga, Mesjasz, Swaby, Soffia; Mascarello (20'st Rubio Ávila), Cernoia (29'st Arrigoni), Vigilucci; Dompig (1'st Marinelli), Ijeh (20'st Stokić), Laurent (38'st Mikulica). A disp.: Bergamaschi, Fusetti; Stašková. All.: Corti.

Gol: 28', 29' e 18'st Ijeh (M), 36'st rig. Marinelli (M).

Ammonita: 7'st Laurent (M).