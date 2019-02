Carissimi a MTV: "Raggiunto l'obiettivo della semifinale. Non era scontata una prestazione di questo tipo dopo la partita contro la Juventus di domenica"

Intervistata da Milan Tv, Marta Carissimi ha commentato così la vittoria contro il Sassuolo e l’approdo in semifinale di Coppa Italia: “Avevamo l’obiettivo di centrare la semifinale e l’abbiamo fatto bene. Volevamo partire forte ma sapendo che le energie non sarebbero state ottimali. Abbiamo gestito bene il vantaggio con una squadra messa bene in campo. Abbiamo trovato due gol fortuiti ma meritati. Sapevamo di dover cambiare pagina rispetto alla partita contro la Juventus. Abbiamo analizzato la prestazione. Non era scontato riuscirci, siamo state brave, come il coach a farci cambiare mentalità. Adesso andiamo a giocarci la semifinale contro la Juventus. Sono una centrocampista che di gol ne fa veramente pochi, ho altre qualità che metto al servizio della squadra. Fa piacere avvicinarsi alla porta ma in qualche modo ho fatto il cross che ha portato all’autogol. È entrata bene Coda e Zanzi, sono ragazze che si applicano bene ed entrano bene, siamo tutte al servizio del coach che fa le scelte. Sta a noi farci trovare pronte.