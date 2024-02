Coppa Italia Femminile: la Roma rimonta ed incontrerà il Milan in semifinale

Dopo Fiorentina e Milan avanzano alle semifinali di Coppa Italia Femminile altre due big del nostro campionato come Juventus e Roma. Se il passaggio del turno delle bianconere era poco più di una formalità dopo il 4-0 dell’andata in casa Sampdoria, diverso è il caso delle giallorosse chiamate a rimontare il 2-0 delle azzurre all’andata. La squadra di Montemurro infatti vince 1-0, con gol di Girelli e tanto turn over.

La Roma invece pareggia quasi subito i conti con le reti di Haavi e Linari, ormai sempre più bomber della squadra, nella prima mezz’ora trovando però il gol qualificazione, che evita anche i supplementari, solo all’84° con la giovane Kramzar.

In semifinale le sfide saranno dunque Juventus-Fiorentina e Milan-Roma.

COPPA ITALIA FEMMINILE FRECCIAROSSA - RITORNO QUARTI DI FINALE

Martedì 6 febbraio

Fiorentina-Inter 5-3 d.c.r (and. 2-2)

103’ Cambiaghi (I), 110’ Hammarlund (F)

Milan-Sassuolo 3-0 (and. 3-0)

4’ Grimshaw, 15’ Dompig, 78’ Staskova

Mercoledì 7 febbraio

Juventus-Sampdoria 1-0 (and 4-0)

19’ Girelli

Roma-Napoli Femminile 3-0 (and. 0-2)

14’ Haavi, 33’ Linari, 84’ Kramzar

Accoppiamenti semifinali (andata 02/03, ritorno 09/03):

Juventus-Fiorentina

Milan-Roma