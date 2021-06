Dopo il saluto al Milan la firma col Reading, Dowie: "È il momento giusto per tornare"

Natasha Dowie, ex giocatrice del Milan Femminile, si è così espressa annunciando la sua firma col Reading: "Felice di poter finalmente annunciare che ho firmato per il Reading. Dopo essere stata lontana dall’Inghilterra per ben 5 anni, mi è sembrato il momento giusto per tornare. Non vedo l’ora che inizi la stagione e di poter giocare di nuovo davanti a tutta la mia famiglia e amici".