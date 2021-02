Doppietta di Valentina Giacinti: ottima prestazione in Italia-Israele

Una super performance quella di Valentina Giacinti, partita titolare in Italia – Israele, match valido per le qualificazioni all’Europeo di Calcio Femminile 2022 in Inghilterra. Alle azzurre bastava segnare almeno 2 reti per accedere al torneo come una delle tre migliori seconde ed evitare così i play-off.

A regalare il vantaggio alle azzurre al terzo minuto di gara è proprio la numero 19 della nazionale Italiana, grazie a un assist in verticale da parte della compagna rossonera Valentina Bergamaschi che manda in rete la Giacinti.

Partita in discesa per le azzurre che intascano il biglietto per l’Europeo già nei primi minuti del match, grazie alla seconda rete di Bonansea. Al 13’ cross di Cernoia e colpo di testa di Giacinti che segna la sua doppietta personale contro Israele. Azione sfumata al 39’ del primo tempo quando su una deviazione di Giacinti sotto porta, la palla deviata da Rubin, esce di pochissimo, negandole così la tripletta. Si tratta rispettivamente del quarto gol in questa fase a gironi – uno dei quali contro la Danimarca nella sfida del 27 Ottobre 2020 - e dell’undicesimo in maglia azzurra.

Una prestazione perfetta per l’attaccante numero 19: unica nota stonata l’uscita al 76’ per infortunio. Si tratterebbe di un fastidio muscolare al flessore che non dovrebbe però far preoccupare Mister Ganz in vista della prossima partita in trasferta contro la Pink Bari, prevista per Sabato 27 Febbraio alle ore 12:30.