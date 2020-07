Femminile, dal Metz arriva Grimshaw: "Da sempre il rosso è il mio colore"

Il Milan ha annunciato Christy Grimshaw, centrocampista in forza al Metz in questa stagione, che sarà un nuovo acquisto per la prossima annata delle ragazze di mister Ganz.

La scozzese ha mostrato tutta la propria contentezza con un post su Instagram in inglese: "Assolutamente felice di aver firmato per uno dei più grandi club del mondo ... AC Milan. L'attesa è finita, il calcio è tornato e non vedo l'ora di iniziare! Ci vediamo in campo ️ PS: il rosso è sempre stato il mio colore preferito 😎".