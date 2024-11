Femminile, domani parte il girone di ritorno: il Milan ospita il Como

La Serie A Femminile è pronta a iniziare il girone di ritorno della prima fase che deciderà le cinque squadre che si giocheranno Scudetto e piazzamenti in Europa e le altre cinque che invece cercheranno di evitare la retrocessione. Al momento sia in alto sia in basso quattro squadre sembrano avere il destino segnato con Milan e Como Women appaiate al quinto posto che sembrano destinate a giocarsi l’ultimo posto per l’élite del calcio italiano.

E il girone di ritorno che prenderà il via nel fine settimana metterà le due lombarde subito di fronte in uno scontro diretto già delicato in cui potrebbero arrivare punti pesanti seppur non ancora decisivi. Ad aprire la giornata sarà però la Fiorentina seconda in classifica che proverà a tenere a distanza Roma e Inter andando a sfidare un Napoli Femminile bisognoso di punti per allontanare l’ultimo posto in classifica. Sempre sabato scenderà in campo anche una Sampdoria fresca di esonero del tecnico che avrà il difficile compito di cercare punti contro una Inter che ha intenzione di conquistare per la prima volta un posto in Europa.

Domenica gli occhi saranno puntati sul derby capitolino fra Roma e Lazio: le giallorosse vogliono rifarsi dopo il pari dell’andata per continuare a tenere il passo delle prime due, mentre le biancocelesti puntano a interrompere una serie negativa e regalare una gioia ai propri sostenitori. Test importante anche per la Juventus che ospiterà una Sassuolo che nella scorsa giornata ha trovato la prima vittoria stagionale e cerca ora la continuità.

Serie A Femminile, 10ª giornata

Sabato 16 novembre

Napoli Femminile-Fiorentina ore 15:00

Sampdoria-Inter ore 18:00

Domenica 17 novembre

Juventus-Sassuolo ore 12:30

Roma-Lazio ore 15:30 (diretta Rai2)

Milan-Como Women ore 18:00

Classifica

Juventus 25

Fiorentina 21

Roma 18

Inter 18

Milan 13

Como Women 13

Lazio 6

Napoli Femminile 5

Sassuolo 4

Sampdoria 3