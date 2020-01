Giacinti sul derby: "Non ci pensiamo: vincerlo perdendo le partite prima non avrebbe senso"

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha parlato a margine di un evento del proprio sponsor tecnico: "Pensiamo a fare più punti possibili, perchè quest'anno il campionato è ancora più difficile. Vedremo poi a fine anno: se Roma e Fiorentina avranno fatto più punti di noi, stringeremo loro la mano e penseremo al prossimo anno. Sicuramente vogliamo far bene e faremo di tutto per riuscirci. Derby? Sinceramente non ci stiamo pensando. Stiamo pensando all'Orobica e a mercoledì, in cui abbiamo il recupero contro il Bari. Vincere il derby e perdere le altre due non avrebbe senso per noi. Pensiamo prima a vincere queste due gare e poi penseremo al derby: sarà un'emozione unica, anche perchè giocheremo in casa. E' cambiato totalmente dopo il Mondiale: veniamo riconosciute e siamo valorizzate. Siamo contente di quello che siamo riuscite ad ottenere grazie al Mondiale".