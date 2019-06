Giamaica-Italia, l'augurio del Milan: "Forza ragazze!"

Alle 18 la Nazionale Femminile scenderà in campo contro la Giamaica. Il Milan è intervenuto su Twitter per fare un augurio alle giocatrici azzurre e rossonere: "Le Azzurre tornano in campo al Mondiale: forza ragazze!"

🇯🇲 🆚 🇮🇹

Le Azzurre tornano in campo nella #FIFAWWC: forza ragazze! ❤

Three more points up for grabs in the second fixture of the @FIFAWWC, let's make it two in a row girls ❤#WorldwideMilan pic.twitter.com/HEngAlljwL