Italia Femminile, le convocate per il Brasile: due del Milan presenti

Sono quattro le calciatrici che hanno alzato bandiera bianca in vista della sfida contro il Brasile e non hanno risposto alla convocazione della ct Bertolini per infortunio. Si tratta di Bartoli e Giugliano della Roma, Schroffenegger della Fiorentina e Girelli della Juventus. Al loro posto sono state chiamate Baldi della Fiorentina, Cafferata e Bellucci, rispettivamente in forza alle viola e al Sassuolo, che sono state promosse dall'Under 23.

Questo l’elenco delle convocate:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Sassuolo), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Elisa Polli (Inter).