Italia Femminile, quattro rossonere convocate dalla Bertolini per le qualificazioni ai Mondiali

Sono 24 le calciatrici convocate dalla CT Milena Bertolini per le due gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di categoria previsti in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre il 2 settembre affronteranno la Moldova mentre il 6 settembre giocheranno contro la Romania. Tra le calciatrici chiamate a difendere il primo posto nel girone, valido per la qualificazione diretta alla manifestazione sportiva, ci sono anche le rossonere Giuliani, Bergamaschi, Soffia e Piemonte. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).