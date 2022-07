Le ragazze di Ganz al lavoro a Livigno. Il tecnico: "Vogliamo il massimo"

MilanNews.it

Il Milan femminile di mister Ganz ha ripreso a lavorare in alta quota, a Livigno, circa 1800 metri sul livello del mare. Le rossonere, il cui mercato è molto attivo sia in entrata che in fase di conferma (fresche di firma Fusetti e Grimshaw), giocheranno contro il Como il 30 e contro la Samp il 7 agosto prima di partire per il Kentucky dove parteciperanno a un torneo internazionale. Ganz ha parlato così: "La prima parte della stagione sarà fondamentale, stiamo facendo due allenamenti al giorno, fatichiamo molto. Siamo pronti a farlo per puntare in alto. I nostri obiettivi sono sempre il massimo anche se sappiamo che la Juve negli ultimi cinque anni non ha lasciato spazio a nessuno. Dovremo impegnarci ancora di più ma noi vogliamo provarci sempre. Vogliamo giocatrici che sudino la maglia e parlino del noi, non dell'io. Non abbiamo solo Piemonte o Asllani: qua conta il gruppo, chi non fa parte del gruppo può giocare in un'altra squadra". Lo riporta stamattina Tuttosport.