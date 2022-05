LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (0-1): Thomas, la sblocca lei!

36' Altro infortunio nel Milan: fuori Codina, dentro Tucceri Cimini.

30' Non ce la fa Arnadottir, dentro Agard.

24' Karchouni entra in area dopo una serprentina, ma la difesa rossonera spazza via la minaccia.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Cross perfetto di Guagni, Thomas anticipa tutti e realizza la rete dell'1-0!

15' Gara molto combattuta, soprattutto a centrocampo.

8' Poche emozioni in questo inizio di match.

0' Inizia il match!

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Merlo; Csiszàr, Simonetti, Karchouni; Bonetti, Njoya Ajara, Pandini. A disp.: Gilardi, Landström, Santi, Marinelli, Brustia, Polli, M. Portales, Regazzoli, Kristjánsdóttir.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani, Codina, Fusetti, Arnadottir; Guagni, Adami, Boureille, Thrige; Thomas, Bergamaschi; Piemonte A disp. Babb, Cazzioli, Jane, Longo, Tucceri Cimini, Agard, Miotto, Cortesi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale del derby tra Inter e Milan Femminile, gara valida per la penultima giornata del campionato di Serie A Femminile. Nel caso di successo, le ragazze di Ganz dovranno sperare in un passo falso della Roma contro la Sampdoria per giocarsi la qualificazione in Champions all'ultima giornata. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti sulla partita!