LIVE MN - Juventus Women-Milan Femminile (4-0): quasi svanito il sogno scudetto per le rossonere

Brutta sconfitta per la squadra di Maurizio Ganz, che proprio in questa partita, molto probabilmente, vede svanire il sogno scudetto. Match che ha messo in evidenza la lacune delle rossonere, quasi inermi alle offensive delle bianconere.

94' Finisce qui. La Juve batte il Milan 4-0.

92' Poker delle bianconere. Caruso tenta il tiro da fuori area, e grazie ad una deviazione di Riza, la palla termina alle spalle di Korenciova. 4-0.

90' Quattro minuti di recupero.

83' Gol della Juve.la Juve. Ripartenza della Juventus con Zemagnan che serve Staskova tutta sola in mezzo all'area. L'attaccante bianconera non sbaglia, tris .

81' Cambio per la Juve: dentro Zamagnan, fuori Girelli.

76' Offensiva Juve: Staskova prova il tiro dal limite dell'area piccola, ma Tucceri riesce a smorzare il tiro. Sulla deviazione, il terzino rossonero si fa male.

73' Tiro dalla lunga distanza di Rosucci: palla fuori, rimessa dal fondo per il Milan.

70' Ripartenza del Milan con Giacinti. L'attaccante rossonera prova il tiro, ma la conclusione non impensierisce Giuliani.

65' Punizione per il Milan, batte Tucceri. Blocca Giuliani.

58' Miracolo di Giuliani su Giacinti, che a tu per tu col portiere non riesce ad angolare bene.

55' Valentina Giacinti atterrata in area di rigore da una evidente e violenta gomitata di Hyyrynen, l'arbitro ferma il gioco ma incredibilmente non concede il calcio di rigore. Continua il pomeriggio sfortunato del signor Feliciani.

52' Hasegawa prova lo schema da angolo e serve rasoterra Vero al limite dell'area: il tiro della spagnola però finisce alle stelle.

50' Prima sostituzione nel Milan: fuori Spinelli, dentro Federica Rizza. Ganz passa al 4-4-2.

49' Hurtig vicina al 3-0, tutta sola in area di rigore spara alto.

46' Comincia la ripresa. Palla giocata dal Milan.

Primi quarantacinque minuti di gioco molto complicati per le rossonere, la Juventus è stata padrone del campo ed è meritatamente in vantaggio. Le bianconere sono state ciniche e concrete, ma va segnalato un tentativo di reazione del Milan nel finale di tempo.

45' Fine primo tempo.

44' Gol del Milan su corner con un gran colpo di testa di Grimshaw, il signor Feliciani incredibilmente annulla tutto per un fantomatico fallo sul portiere che aveva bucato l'intervento.

42' Occasione Milan! Bel giropalla delle rossonere, Hasegawa trova Bergamaschi a destra che imbuca subito per Dowie: cross dal fondo per Giacinti che viene anticiapata.

41' Dowie e Giacinti provano l'uno due al limite dell'area, intercetta la difesa bianconera.

39' Bella azione di Hasegawa che arriva al limite e scarica sull'esterno per Grimshaw, che crossa di prima per Dowie: il traversone però è fuori misura.

37' Bonansea parte in contropiede e sfida la difesa rossonera, Bergamaschi la affronta senza timore e le ruba palla al limite dell'area.

35' Squillo Milan! Azione personale fantastica di Giacinti che due colpi di suola si libera delle avversarie e si crea lo spazio per la conclusione al limite: il tuo tiro scheggia la traversa.

34' Cross di Bergamaschi dalla destra, il traversone è di facile lettura per Giuliani.

30' Le rossonere sembrano aver accusato il colpo, Juventus padrona del campo.

26' Raddoppio della Juventus. Bonansea lancia Hurtig in profondità che a tu per tu con Korenciova non sbaglia. Da rivedere la difesa delle rossonere in questa occasione.

24' Possesso palla sterile del Milan, la Juventus è ben messa in campo e chiude tutte le linee di passaggio alla rossonere.

19' Nonostante il vantaggio è la Juventus a fare la partita. Bianconere alla costante ricerca del raddoppio, il Milan fa fatica a ripartire.

15' Azione personale di Bonansea sulla destra che prima prova a mettere in mezzo per Girelli, poi si avventa sul cross respinto e tenta la conclusione: fuori.

13' Dopo lo svantaggio il Milan prova a reagire ma la Juventus è ben messa in campo.

10' Prima occasione per il Milan. Dowie è lanciata dalle compagne sulla sinistra, l'attaccante arriva sul fondo e mette in mezzo: il suo cross è interessante ma non viene sfruttato da nessuno.

8' Juventus in vantaggio. Dalla destra Hyyrynen sventaglia in mezzo, Hurtig fa sponda per Bonansea che non sbaglia a tu per tu con Korenciova.

7' Juventus a centimetri dal gol del vantaggio. Cross dalla fascia per Girelli che tutta sola in area stacca di testa e sfiora l'incrocio dei pali.

5' Numero sulla trequarti di Dowie! Tunnel all'avversaria, poi il passaggio in profondità per Giacinti è impreciso.

2' Prima occasione per la Juve! Corner per il Milan, allontana la difesa e le bianconere partono in contropiede con Cernoia. La centrocampista spreca un'occasione ghiotta, in 3 contro 2, servendo Bonansea quando ormai si trovava in fuorigioco.

1' Fischio d'inizio, comincia il big match! Primo pallone giocato dalla Juventus.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: classica divisa bianconera per la Juventus, maglia rossonera per il Milan.

- Tra pochi minuti le rossonere di Maurizio Ganz affronteranno la Juventus Women prima in classifica. Una gara importantissima, con le rossonere che possono sognare l'aggancio in vetta in caso di vittoria. Restate con noi per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. A disp: Bacic, Giordano, Salvai, Lundorf, Galli, Zamanian, Caruso, Staskova, Maria Alves. All: Guarino.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Vero, Grimshaw, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie. A disp: Piazza, Rizza, Vitale, Rask, Conc, Morleo, Mauri, Simic, Tamborini. All: Ganz.