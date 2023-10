Milan Femminile alla prima trasferta stagionale: alle 12:30 sfida al Napoli

È ripartita la Serie A Femminile. Si giocha in questo weekend la seconda giornata di campionato e il Milan di Maurizio Ganz, che ha perso la prima partita ufficiale della stagione contro la Roma, affronterà oggi alle 12.30 il Napoli in trasferta. Il match andrà in scena allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (NA).