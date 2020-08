Milan femminile-Florentia San Gimignano: Maldini, Massara e Gazidis presenti al Vismara

In occasione della partita tra Milan e Florentia San Gimignano, in corso in questo momento al Vismara, la dirigenza rossonera si è presentata al completo per l'esordio della squadra femminile. Maldini, Massara e Gazidis, infatti, hanno deciso di mostrare vicinanza alla rosa di Maurizio Ganz che quest'anno punta ad un campionato da protagonista.