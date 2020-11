Milan femminile, gli highlights della vittoria con il Napoli

Sul proprio profilo Twitter i canali social del Milan hanno pubblicato gli highlights della gara tra Milan femminile e Napoli Women. Decisiva per la vittoria delle rossonera una doppietta di Valentina Giacinti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">️ Giacinti at the double, 3 points in <a href="https://twitter.com/hashtag/NapoliMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NapoliMilan</a>: the highlights ✌️<br> <br>️ Doppietta di Giacinti, vittoria contro il Napoli: gli highlights ✌️<a href="https://twitter.com/hashtag/FollowTheRossonere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FollowTheRossonere</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/R6hTfdHsOL">pic.twitter.com/R6hTfdHsOL</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1325128381160153088?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>