Milan femminile, la probabile formazione in vista della Florentia

Oggi alle 14.30 il Milan Femminile, in contemporanea con la Primavera, incontrerà la Florentia, 8a giornata della Serie A 2019/2020. La classifica dice Juventus prima a 19 punti e Milan subito dopo a 17. Le bianconere sfideranno, però, la Fiorentina: il big match dell'ottava giornata potrebbe in qualche modo riportare il Milan in vetta alla classifica nel caso di sconfitta della Juve e vittoria delle ragazze di Ganz. Qui la probabile fomrazione:

MILAN: Korenciova; Tucceri, Hovland, Fusetti, Vitale; Conc, Carissimi, Jane; Andrade, Giacinti, Bergamaschi