Femminile, Milan-Pomigliano: Dompig fa la differenza due volte. 2-0 all'intervallo

vedi letture

Oggi per il Milan Femminile di mister Davide Corti iniziava la seconda fase della stagione. Le rossonere, arrivate seste dopo la regular season, ora sono impegnate nella poule retrocessione insieme a Sampdoria, Como, Napoli e Pomigliano. La salvezza, visti i punti di vantaggio ultima e penultima è in ghiaccio e oggi le rossonere giocavano proprio contro il fanalino di coda Pomigliano. La partita, iniziata alle 12.30 e che si sta disputando sotto il sole primaverile della Puma House of Football, è giunta all'intervallo.

Dopo 45 minuti sono le rossonere a comandare con il risultato di 2-0. A portare in vantaggio il Milan ci ha pensato la calciatrice più in forma della squadra, Chantè Dompig al minuto numero 15. La rossonera si è ripetuta poco prima del duplice fischio, al minuto 44, per la sua personale doppietta. Per l'attaccante olandese si tratta del terzo e quarto gol in campionato e della quarta e quinta rete stagionale.