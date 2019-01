Milan Femminile, prova di forza contro il Sassuolo

Il posticipo della quattordicesima giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo regala gol ed emozioni. Nel primo tempo succede di tutto: quattro reti nei dieci minuti d’avvio per le rossonere e calcio di rigore per le neroverdi alla mezz’ora. Il primo gol lo segna Giacinti con un tiro cross che supera Thalmann tra i pali; cinquanta secondi dopo l’assist preciso di Tucceri trova Sabatino in area che spinge in porta il pallone del 2-0. Due minuti più tardi Alborghetti arrotonda il punteggio con un destro rasoterra che trova l’angolino della rete e al decimo Giacinti serve Sabatino che insacca di testa il poker. Alla mezz’ora l’arbitro espelle il portiere rossonero Korenciova per un fallo in area su Ferrato e concede un calcio di rigore alle ospiti. Proprio Ferrato dal dischetto non sbaglia. Non sbaglia nemmeno al 74’ l’attaccante neroverde, che con un bel tiro al volo trova la doppietta come nella gara d’andata (terminata 2-2). Il Milan però reagisce e dieci minuti più tardi chiude il match grazie ad una bella azione a campo aperto di Giugliano e Giacinti. La numero dieci serve bene la compagna e la punta rossonera centra la sua diciassettesima rete in campionato, confermandosi leader della classifica marcatori. Le emiliane allenate da Gianpiero Piovani non raccolgono punti questa volta, ma restano sole al sesto posto a 19 lunghezze. Le rossonere salgono a 33 punti, quattro in meno della capolista Juventus