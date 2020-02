Milan femminile, rimandata la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina

La notizia era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità: la gara tra Fiorentina Women e Milan Femminile è stata rimandata. La sfida, valevole come ritorno dei quarti di Coppa Italia, era prevista per domani ma a causa della diffusione del Corona Virus è stata rimandata a data da destinarsi.

#FiorentinaMilan, #CoppaItaliaFemminile

The Women's FIGC has called off the quarter-final return match

La @FIGCfemminile ha disposto il rinvio della gara valida per i Quarti di ritorno, a data da destinarsi