Milan femminile, tanti auguri a Deborah Salvatori Rinaldi!

Sui propri canali social il Milan non ha tardato a celebrare il compleanno di Deborah Salvatori Rinaldi. La calciatrice rossonera, che compie 29 anni, è tra le grandi protagoniste della squadra di Ganz che in questa stagione punta ad un campionato da protagonista.

Deborah keep following the sun as you turn 29! ️

Tanti Auguri, Deborah! Continua a seguire il sole