Milan femminile, tanti auguri a Giorgia Spinelli!

Sui propri profili social il Milan ha celebrato il compleanno di una delle colonne portanti della squadra femminile. Giorgia Spinelli, difensore della squadra di Ganz, compie 26 anni ed è stata definita una giocatrice difensiva con 'il vizio del gol'

Happy birthday to our defender with an eye for goal: Giorgia Spinelli 🥳



Buon compleanno al nostro difensore col fiuto del gol: Giorgia Spinelli 🥳#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/Kis5QwRgps