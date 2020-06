Saranno diverse le giocatrici del Milan femminile che la prossima stagione non saranno più in rossonero. Tra le atlete che non hanno ancora trovato un accordo per il futuro e che probabilmente si accaseranno altrove ci sono Lady Andrade, attaccante colombiana classe 1992, e Monica Mendes, difensore portoghese di 27 anni. Le due calciatrici del Milan sono destinate all’addio.