Cambio interamente rossonero in Italia-Brasile, ultima gara del girone dei Mondiali di Francia, al momento sul risultato di 0-0. Il commissario tecnico Milena Bertolini ha richiamatoi in panchina al 62' la rossonera Valentina Giacinti, che era partita titolare, per schierare la sua compagna di squadra Valentina Bergamaschi.