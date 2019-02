Morace a MTV: "Giornata positiva, oggi era il momento ideale per il riscatto. Contro la Juventus non vogliamo commettere gli stessi errori di domenica"

Carolina Morace, a Milan Tv, ha analizzato la vittoria del suo Milan Femminile contro il Sassuolo in Coppa Italia: “È andato tutto come doveva andare. Non abbiamo preso la partita sottogamba, questa è la cosa principale. Sono contenta di come sono entrate le ragazze che giocano meno come Capelli, Coda e Zanzi. È una giornata positiva. Oggi Coda ha fatto vedere una velocità impressionante, mi ha sorpreso positivamente. Con le ragazze abbiamo condiviso il fatto che fosse il momento ideale per il riscatto, a tre giorni dalla sconfitta contro la Juventus. A livello psicologico c’eravamo. Contro la Juventus la difesa non ha giocato male, Mendes e Fusetti sono state le migliori. È tutta la squadra a non aver fatto in fase di non possesso quello che doveva essere fatto. Nel calcio moderno c’è il giudizio sulle due fasi di gioco che sono strettamente connesse. Noi cerchiamo equilibrio per poter essere pronte a recuperare palla quando la perdiamo. Ora ci capita ancora la Juventus, vediamo di fare bene, di affrontare la partita con un nuovo spirito cercando di non rifare gli errori di domenica scorsa”