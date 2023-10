Prima vittoria stagionale per il Milan Femminile: battuto di misura il Napoli

vedi letture

Il Milan Femminile coglie la prima vittoria stagionale alla seconda giornata di campionato, battendo per 0-1 il Napoli in trasferta grazie alla rete ad inizio ripresa di Laurient. Un match sofferto per le rossonere di Ganz contro una squadra di un livello oggettivamente parecchio inferiore, ma era importante portare i primi tre punti a casa.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-1-2): Bačić; Pettenuzzo, Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Chmielinski (24'st Corelli), Gallazzi, Friedrichs (12'st Giacobbo); Mauri (36'st Kajzba); Banusic, Lázaro (36'st Del Estal). A disp.: Beretta, Fabiano; Veritti, Bertucci, Pellinghelli. All.: Seno.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Árnadóttir (32'st Swaby), Fusetti, Thrige (22'st Guagni); Grimshaw, Mascarello (14'st Adami), Cernoia (32'st Jonušaitė); Marinelli (22'st Laurent), Stašková, Dompig. A disp.: Copetti; Piga; Dubcová; Arrigoni. All.: Ganz.

Arbitro: Gangi di Enna.

Gol: 51'st Laurent (M).

Ammonite: 9'st Pettenuzzo (N), 28'st Bačić (N), 50'st Gallazzi (N).